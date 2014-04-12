Тягнибок: коммунисты сами подожгли свой ​​офис в Киеве

Об этом он сказал в эфире "Шустер Live", пишет Украинская правда.

"Сами же и подожгли этот офис для того, чтобы потом обвинять кого-то. Это очевидно", - заявил Тягнибок.

Как известно, 9 апреля в Киеве на улице Борисоглебской горел офис Коммунистической партии Украины.

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По данным корреспондента "Общественного ТВ", здание было все залито бензином, разбита техника и взломаны сейфы. В помещении найдено несколько емкостей с бензином.

С февраля 2014 года и до 9 апреля в этом помещении находился Люстрационный комитет и Канцелярская сотня Майдана, также там находилось большое количество их документов. Незадолго до пожарамитингующие покинули офис КПУ.

Ранее фракция Компартии отказывалась голосовать в Раде, пока не будет освобожден партийный офис.