Тягнибок: коммунисты сами подожгли свой офис в Киеве
Лидер "Свободы" Олег Тягнибок заявил, что коммунисты сами подожгли свой офис в Киеве.
Об этом он сказал в эфире "Шустер Live", пишет Украинская правда.
"Сами же и подожгли этот офис для того, чтобы потом обвинять кого-то. Это очевидно", - заявил Тягнибок.
Как известно, 9 апреля в Киеве на улице Борисоглебской горел офис Коммунистической партии Украины.
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По данным корреспондента "Общественного ТВ", здание было все залито бензином, разбита техника и взломаны сейфы. В помещении найдено несколько емкостей с бензином.
С февраля 2014 года и до 9 апреля в этом помещении находился Люстрационный комитет и Канцелярская сотня Майдана, также там находилось большое количество их документов. Незадолго до пожарамитингующие покинули офис КПУ.
Ранее фракция Компартии отказывалась голосовать в Раде, пока не будет освобожден партийный офис.