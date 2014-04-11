Генпрокуратура завела 145 уголовных дел против сепаратистов

Об этом сказал исполняющий обязанности Генерального прокурора Украины Олег Махницкий во время встречи с Генеральным секретарем Совета Европы Торбьйорном Ягландом, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

В ходе встречи, состоявшейся в рамках визита делегации ГПУ в Совет Европы (г. Страсбург), Махницкий информировал о наиболее неотложных задачах для реформы органов прокуратуры в Украине. В частности, одним из важнейших направлений деятельности он назвал жесткое противодействие проявлениям сепаратизма, получившим распространение в последнее время.

Махницкий также заметил, что существенной внутриполитической угрозой наряду с сепаратизмом является коррупция, без преодоления которой невозможно провести запланированные реформы и восстановить цивилизованные принципы функционирования государства.

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«Поэтому нами принимаются все возможные меры к искоренению и недопущению в дальнейшем коррупционных деяний работников правоохранительных органов, судебной ветви власти и других государственных органов», - отметил глава Генпрокуратуры.

По его словам, сегодня органы прокуратуры должны дать надлежащую правовую оценку действиям бывшего руководства государства, которое фактически довело Украину до финансовой катастрофы.

«Ввиду этих обстоятельств, мы считаем своим профессиональным долгом принять необходимые меры для поиска, ареста и возврата незаконно присвоенных средств, в том числе активов бывшего руководства, выведенных из Украины», - отметил Махницкий.

Одновременно он заметил, что реализация этих планов требует не только значительного времени и усилий, но и тесного сотрудничества украинских и иностранных правоохранительных органов, максимального применения экспертного потенциала и опыта институций Совета Европы относительно функционирования прокуратуры.

«С этой целью мы будем активно участвовать в проектах, предусмотренных Планом действий Совета Европы для Украины на 2011-2014 года», - резюмировал Махницкий.