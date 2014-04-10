Экс-главу СБУ Якименко объявили в розыск

Его фото и соответствующая информация размещены на сайте Министерства внутренних дел в разделе "Лица, скрывающиеся от органов власти".

Указывается, в частности, дата исчезновения экс-главы СБУ - 17 марта 2014 г.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что в Службе безопасности Украины действовала преступная группа во главе с экс-руководителем ведомства Якименко, который 18 февраля и отдал незаконный приказ о начале антитеррористической операции, результатом которой стали массовые убийства украинских граждан.

Читайте такжеНаливайченко: Настоящую биографию нового председателя СБУ не знает никто в ВРКак сообщил пресс-центр СБУ, также имел место преступный сговор между Якименко и экс-министром внутренних дел Виталием Захарченко, один из которых по команде тогдашнего президента Виктора Януковича незаконно объявил антитеррористическую операцию, а другой, немедленно воспользовавшись этим, отдал приказ на применение оружия.

Соответствующие документы СБУ предоставила Генпрокуратуре для беспристрастного расследования дела, отметил Наливайченко.