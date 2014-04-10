Путин верит, что через несколько лет оккупированный Россией Крым станет регионом- донором
14:53, 10 апреля 2014Политика
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Президент РФ Владмир Путин считает, что аннексированный Крым станет регионом- донором. Кроме этого, он сказал, что Россия не готовилась к присоединению Крыма, решение было принято только после получения данных о настроениях местных жителей.
REUTERS
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с активом Общероссийского народного фронта, передают РИА Новости.
"Решения мной были приняты окончательные только после того, как стало ясно настроение людей. Мы ведь не готовились к такому развитию событий", - сказал Путин. Читайте такжеПутин планирует захватить всю Украину - Квасьневский
Он отметил, что в ближайшие годы Крым может превратиться из дотационной территории в регион-донор. "Экономический потенциал этой территории очень большой. Думаю, что в ближайшее время, ближайшие несколько лет, может, даже раньше, чем несколько лет, Крым превратится из дотационной территории в донора. Там все для этого есть", - заявил Путин.
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