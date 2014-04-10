Путин верит, что через несколько лет оккупированный Россией Крым станет регионом- донором

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с активом Общероссийского народного фронта, передают РИА Новости.

"Решения мной были приняты окончательные только после того, как стало ясно настроение людей. Мы ведь не готовились к такому развитию событий", - сказал Путин. Читайте такжеПутин планирует захватить всю Украину - Квасьневский

Он отметил, что в ближайшие годы Крым может превратиться из дотационной территории в регион-донор. "Экономический потенциал этой территории очень большой. Думаю, что в ближайшее время, ближайшие несколько лет, может, даже раньше, чем несколько лет, Крым превратится из дотационной территории в донора. Там все для этого есть", - заявил Путин.