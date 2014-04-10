Госпогранслужба Украины полностью укомплектована военнообязанными

Как отмечается в сообщении, в соответствии с указом президента Украины «О частичной мобилизации» в Государственной пограничной службе завершаются мероприятия по доукомплектованию мобилизационными ресурсами. Распоряжением Генерального штаба Вооруженных Сил Украины были определены соответствующие органы охраны государственной границы и отряды морской охраны, которые подлежат доукомплектованию военнообязанными и техникой.

Сегодня органы Госпогранслужбы Украины полностью укомплектованы военнообязанными, которые направлены из военных комиссариатов, говорится в сообщении.Читайте такжеПограничники отказали 330 лицам во въезде в Украину из Приднестровья

При приеме военнообязанных преимущество предоставляется тем кандидатам, которые раньше проходили воинскую службу в пограничном ведомстве и других воинских формированиях. Из общего количества таких около 80%, 30% из них - бывшие офицеры.

Все мобилизованные граждане проходят профессиональный отбор, во время которого определяется уровень их физической подготовки и морально-психологические качества. Главными критериями во время осуществления психологического изучения военнообязанных запаса, которые прибывают на доукомплектование подразделений Госпогранслужбы, являются уровень нервно-психического состояния та способность быстро адаптироваться к новым условиям деятельности.

По результатам обследований отрабатываются психологические характеристики и предоставляются рекомендации руководителям подразделений. Военнообязанные, которые поступают на доукомплектование, зачисляются в списки воинских частей, проходят трех-пятидневную подготовку и приступают к несению службы. Для личного состава в органах охраны государственной границы создаются надлежащие условия для размещения и постановки новоприбывших на все виды обеспечения.Читайте такжеУкраинские пограничники в Донецкой области жалуются на нашествие журналистов НТВ

Как сообщал УНИАН, в марте РФ осуществила аннексию Крыма и стянула войска на границу с Украиной. 4 апреля МИД Украины зафиксировало определенное уменьшение концентрации российских войск у границ Украины, однако отметило, что ситуация остается угрожающей.