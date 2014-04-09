СБУ разоблачила российских агентов, подрывавших обороноспособность Украины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В частности, как говорится в сообщении, задержан житель Херсона, бывший военнослужащий, который по заданию представителя Разведывательного управления Черноморского флота РФ вовлек группу украинских граждан в сбор информации военного характера в Херсонской области. Еще одним поручением от иностранных кураторов была подготовка условий для осуществления на Херсонщине диверсионных акций.

«Группа устанавливала места базирования и передислокации, степень боевой готовности, численность личного состава, виды и количество вооружения и военной техники частей и соединений ВС Украины. Особое внимание уделялось обустроенным в связи с обострением ситуации на юго-восточных границах государства линиям обороны и замаскированной тяжелой военной технике», - проинформировали в СБУ.

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По данным пресс-центра, для получения таких сведений вовлеченные в противоправное сотрудничество граждане выезжали в автомобилях в районы Херсонской области, граничащие с АР Крым, где лично наблюдали за изменениями дислокации украинских воинских частей и перемещениями военной техники. Собранные агентурой данные передавались российскому шпиону с соблюдением требований конспирации, отмечается в сообщении.

По оценке экспертов, информация, которую собирали и передавали иностранной стороне, содержит сведения, составляющие государственную тайну, а ее разглашение наносит вред обороноспособности Украины, подчеркнули в СБУ.

В результате принятых контрразведкой СБУ мер резидент, руководивший агентурной сетью, задержан.

На основании материалов достижений начато уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ст.111 УК Украины «государственная измена». Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет.

Служба безопасности Украины обращается к гражданам нашего государства с просьбой не терять бдительность и информировать компетентные органы в случае попыток их привлечения представителями иностранного государства к проведению разведывательно-подрывной деятельности.

При этом в СБУ напоминают, что согласно ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, который во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий в этом направлении не совершил, и добровольно уведомил компетентные органы о факте установления связи и получения задания.