СБУ задержала трех украинцев и россиянина, которые похитили материалы спецслужбы

Сегодня сотрудники СБУ задержали четырех человек - гражданина РФ и трех граждан Украины, которые пытались передать представителю российской спецслужбы жесткие диски с серверов одного из управлений СБУ на востоке Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, с целью завладения материалами украинской спецслужбы, российская разведка привлекла агентурную сеть из числа жителей Луганска и Запорожья.

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Для непосредственной реализации операции сотрудник российской спецслужбы ночью 8 апреля прибыл на границу Украины вблизи Белгорода. Оставив автомобиль в приграничье, в 23.00 он пересек украинскую границу. На предварительно подготовленном автомобиле той же ночью он прибыл в Харьков, где скрываясь, ожидал «курьера».

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С целью недопущения завладения принадлежащими государству материалами иностранными спецслужбами, сотрудники СБ Украины задержали всех четырех человек. У них изъяты 5 жестких дисков, которые являются собственностью государства. Установлено, что один из задержанных в 2002 году привлекался к уголовной ответственности за убийство.

Сейчас осуществляются соответствующие следственные действия.