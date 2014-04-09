В Крыму намеренно портят военную технику, которую передают в Украину - офицер ВМС

Российские военные передают Украине преимущественно старую технику, которую еще и умышленно портят перед отправлением на материк, а новую и малоиспользованную военную технику оставляют себе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил офицер Военно-морских сил Украины Алексей Мазепа.

“Россияне довольно избирательно относятся к передаче техники украинской стороне. Из автомобильного батальона в Бахчисарае вся техника, которая не заинтересовала россиян, была погружена на поезд и отправлена в Украину, но на многих машинах отсутствуют коробки передач, заменена резина на колесах. Один из парней, которые перешли на сторону России, позвонил нам и рассказал, что автомобили уже на железнодорожных платформах были повреждены: россияне просто открывали капоты и разбивали двигатели», - отметил Мазепа.

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В то же время, по его данным, россияне оставили себе ту технику, которая находится в хорошем материально-техническом состоянии, в частности это техника неприкосновенного запаса, среди них бензовозы со средним пробегом менее 50 км. «Также россияне оставляют себе технику продовольственной службы. По-видимому, потому что планируют существенно увеличить свой контингент войск в Крыму, но не успевают подвести свою технику”, - сказал Мазепа.

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В свою очередь начальник Крымского регионального медиа-центра Минобороны Владислав Селезнев отметил, что сейчас в Крыму ведут регламентные работы и подготовку истребителя Миг-29 для того, чтобы он своим ходом покинул территорию Крыма, а ряд других самолетов разбирают для того, чтобы отправить их на континент суходолом.

Относительно захваченных россиянами кораблей украинских ВМС, то, по его данным, в Украину будут переданы корвет “Тернополь” и два ракетных катера - “Прилуки” и “Фастов”.