Генпрокуратура сократила свои расходы на 137 млн грн - Махницкий

Об этом сообщил и.о. генерального прокурора Олег Махницкий, сообщает сайт ведомства.

По словам Махницкого, Генпрокуратура примет активное участие в выполнении Закона «О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине».

Для этого, как разъяснил Махницкий, прокуратура пересмотрела статьи своих расходов накануне внесения изменений в Закон «О государственном бюджете Украины на 2014 год».Читайте такжеГПУ продолжит расследование объективно и беспристрастно - Махницкий

По его информации, в результате оптимизации в штатной численности прокуратуры будет вообще сокращено 2263 должности, а их нагрузка распределена между остальными работниками.

Вместе с тем, напомнил и.о. генпрокурора, в отличие от других граждан и в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства, прокуроры не имеют права заниматься другими видами деятельности, а следовательно - получать дополнительный заработок.

В ходе принятия антикризисного пакета законов были также пересмотрены расходы на содержание автомобилей в центральном аппарате ГПУ. Отныне количество служебных автомобилей, которыми пользовалось руководство ГПУ, уменьшится на 8 единиц.

«В Генпрокуратуре понимают, что без служебного транспорта выполнение возложенных законом функций, особенно прокуратурами районного уровня, невозможно, поэтому вопрос о сокращении численности служебных автомобилей на местах будет решаться позже», - заявил Махницкий.

Для экономии бюджетных средств также была отменена норма Закона «О прокуратуре» о выплате пособия прокурорам и следователям при выходе на пенсию, что позволит сэкономить значительные суммы. Вследствие этого существенно уменьшен процент на начисление пенсий.Читайте такжеЖурналист: Генпрокурор Махницкий в рабочее время с женой осматривал элитную новостройку

Кроме того, отменена норма о 50-процентной скидки на оплату коммунальных услуг и другие льготы для прокурорских сотрудников.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 27 марта приняла Закон "О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине". Закон принят с целью увеличения поступлений в бюджет и усовершенствования отдельных положений Налогового кодекса Украины, а также в связи с необходимостью реализации мер по экономному и рациональному использованию государственных средств, недопущения потерь бюджета, и обеспечения социальной поддержки граждан, исходя из финансовых возможностей государства.