Украинские морпехи из Керчи прибыли в Николаев - Минобороны

"Источники из Керчи сообщили, что колонна украинских военнослужащих благополучно пересекла пункт пропуска Армянск и в настоящее время находится на сборном пункте в Николаеве", - написал глава медиа-центра Минобороны Украины Владислав Селезнев в Facebook.

В настоящее время решаются организационные вопросы по размещению 36 представителей украинского военного персонала из Керчи и 6 членов их семей.

"Также актуален вопрос о передислокации украинской военной техники и военного имущества, ведутся переговоры", - написал Селезнев.