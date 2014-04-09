Украинские морпехи из Керчи прибыли в Николаев - Минобороны
08:53, 09 апреля 2014Политика
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Морские пехотинцы из Керчи во главе с майором Алексеем Никифоровым продолжают службу в рядах ВС Украины и находятся на сборном пункте в Николаеве.
Украинские морпехи из Керчи прибыли в Николаева - Минобороны/REUTERS
"Источники из Керчи сообщили, что колонна украинских военнослужащих благополучно пересекла пункт пропуска Армянск и в настоящее время находится на сборном пункте в Николаеве", - написал глава медиа-центра Минобороны Украины Владислав Селезнев в Facebook.
В настоящее время решаются организационные вопросы по размещению 36 представителей украинского военного персонала из Керчи и 6 членов их семей.
"Также актуален вопрос о передислокации украинской военной техники и военного имущества, ведутся переговоры", - написал Селезнев.
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