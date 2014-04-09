Сенченко: Крым – горячий пирожок, который Путин в руках не удержит

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Андрей Сенченко, пишет Gordonua.com.

"Вторжение российских войск в Украину вряд ли будет, по крайней мере его вероятность существенно снижена. Если будет вторжение, то мы ответим очень жестко. По крайней мере отступать никто не будет", – сообщил политик.

Отношения между Украиной и Россией заместитель главы президентской канцелярии назвал "холодной войной", уточнив, что в условиях аннексии Крыма мир с северными соседями невозможен.

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"Если попытаться классифицировать возможные варианты, то один полюс – это война, потом – холодная война, холодный мир и просто мир. В условиях аннексии Крыма мира не будет. Однако отвоевывать полуостров с оружием мы тоже не пойдем. Думаю, что Крым – это тот горячий пирожок, который Путин в руках не удержит. А поведение Российской Федерации толкает к варианту холодной войны", – сказал Сенченко.

Что касается сепаратистских движений на юго-востоке Украины, то по мнению политика, они имеют несколько предпосылок.

"Там есть и российский сценарий, там есть и деньги семьи Януковича, там есть и просто протест людей против рабской жизни. Людей, которые еще пока не понимают, где выход из этой ситуации. Тем, кто не понимает, где выход, мы как власть будем предлагать сотрудничество и будем предлагать рецепты выхода. Потому что сегодня у жителей востока нашей страны появились, наверное, впервые в истории права и возможности, которыми надо научиться пользоваться", – уверен Сенченко.

Сепаратистов же, готовящих силовую смену власти, ждет наказание, предупредил политик.

"А тем, кто пришел с оружием в руках, у нас ответ простой: или вы сложите оружие, или мы будем давать приказ на ваше уничтожение. Вариантов других нет".