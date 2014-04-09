В Черное море вошел эсминец США
На фоне обострения ситуации на юго-востоке Украины в акваторию Черного моря для поддержки Киева и союзников по НАТО во вторник введен эсминец ВМС США "Дональд Кук"(Donald Cook), оснащенный системой противоракетной обороны "Иджис" (Aegis)
Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на The Telegraph.
Ранее американский телеканал "Си-эн-эн" сообщил, ссылаясь на представителей Пентагона, что корабль должен прийти в Черное море до четверга. Его присутствие, отмечает телеканал, является частью усилий Пентагона по демонстрации поддержки восточно-европейских союзников США, озабоченных сосредоточением российских войск на границе с Украиной.
Как отмечал ранее телеканал "Эн-Би-си", ожидается, что эсминец примет участие в совместных учениях с кораблями ВМФ стран-членов НАТО на Черном море и посетит ряд портов.
Читайте такжеСША направляют в Черное море еще один эсминец
Официальный представитель Пентагона Стив Уоррен на минувшей неделе подтвердил, что ВМС в ближайшие дни направят американский эсминец в Черное море, "чтобы заверить наших союзников в нашей верности обязательствам в регионе". При этом он подчеркнул, что это решение является "прямым следствием нынешней ситуации в Украине". С.Уоррен не исключил вероятности проведения учений с украинским ВМФ.
Согласно сообщению Информационной службы ВМС США, эсминец "Дональд Кук", базирующийся в испанском порту Рота на Атлантике, прибыл в Испанию 11 февраля. Вашингтон решил разместить его на постоянной основе в Европе в рамках программы построения Поэтапной адаптивной системы ПРО.
По данным информационной службы ВМС США, в 2014 году на военно-морскую базу в Роте для постоянного базирования прибудет еще один эсминец - "Росс" (Ross), а в 2015 году - эсминцы "Карни" (Carney) и "Портер" (Porter).
Эти корабли, способные отслеживать баллистические ракеты и с высокой вероятностью сбивать их, будут осуществлять патрулирование в восточной части акватории Средиземного моря. Как указывают представители ВМС, целью размещения кораблей является защита европейских союзников, стран-партнеров, находящихся в регионе американских войск, а также США от нынешних и перспективных ракетных угроз.