В Черное море вошел эсминец США

Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на The Telegraph.

Ранее американский телеканал "Си-эн-эн" сообщил, ссылаясь на представителей Пентагона, что корабль должен прийти в Черное море до четверга. Его присутствие, отмечает телеканал, является частью усилий Пентагона по демонстрации поддержки восточно-европейских союзников США, озабоченных сосредоточением российских войск на границе с Украиной.

Как отмечал ранее телеканал "Эн-Би-си", ожидается, что эсминец примет участие в совместных учениях с кораблями ВМФ стран-членов НАТО на Черном море и посетит ряд портов.

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Официальный представитель Пентагона Стив Уоррен на минувшей неделе подтвердил, что ВМС в ближайшие дни направят американский эсминец в Черное море, "чтобы заверить наших союзников в нашей верности обязательствам в регионе". При этом он подчеркнул, что это решение является "прямым следствием нынешней ситуации в Украине". С.Уоррен не исключил вероятности проведения учений с украинским ВМФ.

Согласно сообщению Информационной службы ВМС США, эсминец "Дональд Кук", базирующийся в испанском порту Рота на Атлантике, прибыл в Испанию 11 февраля. Вашингтон решил разместить его на постоянной основе в Европе в рамках программы построения Поэтапной адаптивной системы ПРО.

По данным информационной службы ВМС США, в 2014 году на военно-морскую базу в Роте для постоянного базирования прибудет еще один эсминец - "Росс" (Ross), а в 2015 году - эсминцы "Карни" (Carney) и "Портер" (Porter).

Эти корабли, способные отслеживать баллистические ракеты и с высокой вероятностью сбивать их, будут осуществлять патрулирование в восточной части акватории Средиземного моря. Как указывают представители ВМС, целью размещения кораблей является защита европейских союзников, стран-партнеров, находящихся в регионе американских войск, а также США от нынешних и перспективных ракетных угроз.