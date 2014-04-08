Аваков: Украинское общество как никогда хочет сближения с НАТО





Как сообщает УСО МВД Украины, по словам министра внутренних дел Украины, встреча происходит в тот момент, когда украинское общество как никогда хочет сближения с НАТО, когда необходимо переходить от слов к делу.

«Те реальные шаги, которые мы делаем, строя наш диалог, должны привести к каким-то ощутимым результатам в ближайшем будущем», - подчеркнул глава МВД.

Аваков также отметил, что последние примеры агрессии и сепаратистских действий Российской Федерации дают много информации, в том числе - и для жителей востока Украины, для того, чтобы делать выбор модели защиты и обороны.

По словам Авакова, он хорошо понимает сегодняшнюю ситуацию во взаимоотношениях Украины и НАТО, поэтому ясно осознает, что сегодня НАТО не готово обсуждать перспективы Украины в этой организации. Однако если такие перспективы есть, то говорить о них нужно именно сейчас.

«Эти переговоры безусловно должны быть на высшем уровне. Нам предстоит делать все, чтобы быть к этому готовыми, иметь коммуникацию и выполнять все программы, которые у нас намечены, и которые достаточно важны», - подчеркнул министр.

По словам директора офиса НАТО в Украине Марчина Кожиела, страны-члены НАТО объединены в своем осуждении военной интервенции России в Украине и нарушения ее суверенитета и территориальной целостности.

«Цель нашей сегодняшней встречи - двойная: узнать стратегическую оценку той ситуации, которая происходит на территории Украины, и пути ее решения. Во-вторых, Министерство внутренних дел было активным партнером НАТО. Сегодня высокая политическая динамика и такой важный момент, поэтому нам надо делать все, чтобы расширить практическое сотрудничество в секторе безопасности», - отметил представитель НАТО в Украине.

Участники встречи обсудили перспективы Украины на пути к членству в европейской системе безопасности.