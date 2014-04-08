Почти за три недели украинцы собрали для армии более 88 миллионов гривень

По состоянию на 7 апреля на счета Министерства обороны Украины в рамках акции “Поддержи Украинскую армию” поступило уже более 88 миллионов гривен от юридических и физических лиц в качестве помощи Вооруженным Силам Украины.

Как сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины, из этой суммы 83 миллиона 456 тысяч гривен – денежные переводы на материально-техническое, остальные – на медицинское обеспечение Вооруженных Сил Украины.

С помощью звонков на единый мобильный номер “565” в поддержку Украинской армии перечислено 22 миллиона 930 тысяч гривен (все – на материально-техническое обеспечение ВСУ).

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Кроме того, на счета Минобороны поступило 26,2 тысяч долларов США и 28,9 тысяч евро. После обязательной продажи иностранной валюты (50% общей суммы), остаток иностранной валюты на счетах Министерства обороны Украины составил 13,1 тысячи долларов США (гривневый эквивалент – 140,2 тысяч грн) и 14,45 тысяч евро (гривневый эквивалент – 215,3 тысяч грн).

Министерство обороны, Вооруженные Силы Украины выражают искреннюю благодарность всем небезразличным гражданам, которые приняли участие в благотворительной акции “Поддержи Украинскую армию” и продолжают оказывать помощь отечественным Вооруженным Силам с целью повышения их боеготовности и укрепления обороноспособности государства.

Акция «Поддержи Украинскую армию» стартовала 15 марта.