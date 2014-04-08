США заявляют о «проплаченности» сепаратистов и угрожают Путину новыми санкциями

Также в Белом доме заявили о том, что располагают убедительными доказательствами того, что пророссийские демонстрации в регионе были проплачены.

Как сообщает «Голос Америки», об этом 7 апреля на брифинге в Белом доме сообщил его представитель Джей Карни.

«Если Россия будет продвигаться на восток Украины, открыто или скрыто, это приведет к очень сильной эскалации конфликта. Мы призываем президента Путина и его правительство прекратить попытки дестабилизировать ситуацию в Украине, а также призываем не продолжать военную интервенцию», - сказал Карни.

Карни также отметил, что США готовы ввести дополнительные санкции.

«Мы очень обеспокоены происходящим, и мы четко определили нашу позицию: Россия не должна предпринимать действий, далее нарушающих территориальную целостность или суверенитет Украины, поскольку за этим могут последовать последствия», - заявил он.

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Как сообщалось, 7 апреля госсекретарь США Джон Керри в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сказал, что «Вашингтон с большим беспокойством следит за событиями в восточной Украине». Госсекретарь предупредил, что «любые дальнейшие шаги Москвы в сторону дестабилизации Украины» повлекут дальнейшие санкции.

Керри призвал Россию публично «дезавуировать деятельность сепаратистов, диверсантов и провокаторов».