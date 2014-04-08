Ахметов - захватчикам Донецкой ОГА: Кому, б...., хорошо, если тут будут стрелять?

Об этом сообщает в своем Twitter местное издание "Новости Донбасса".

"Я буду просить, чтобы ни одного штурма не было... Донбасс это Украина", - сказал Ахметов.

Митингующие сообщили, что МВД требует от них сдачи оружия, но митингующие отказываются сдавать оружие: "Ярема хочет чтобы мы сдали оружие! Оружие сдавать нельзя!" .

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"Если пойдет штурм, не думайте, что я уеду в машине, я буду с вами. Я хочу к Яреме обратиться. Я буду просить, чтобы этого штурма не было", - сказал Ахметов.

Ахметов настаивает на переговорах митингующих с МВД и группа митингующих вместе с Ахметовым выехали в облУВД, где работает оперативный штаб.

Ахметов лично подтвердил журналистам по телефону, что он действительно вышел на переговоры к протестующим в центре Донецка и отправился в оперативный штаб. На месте - около здания ДонОГА остался народный депутат Украины Николай Левченко.