В Луганске остановили автомобиль с военным арсеналом

Об этом сообщает отдел связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области.

"7 апреля 2014 года на трассе Луганск - Аэропорт работниками усиленного наряда милиции для проверки был остановлен автомобиль «Лада» под управлением гр. 1981 г.р., жителя города Луганска. В качестве пассажиров было еще трое жителей г. Луганска - двое 35-летних и один - 50 летний мужчина", - сказано в сообщении.

В багажнике автомобиля правоохранителями были обнаружены и изъяты противогазы, две резиновые дубинки, два бронежилета, саперная лопатка, два ножа, пистолетная кобура, 2 травматических пистолета, две армейские каски и одна милицейская.

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Все изъятые предметы направлены на исследование в НИЭКЦ ГУМВД Украины в Луганской области.

Данный факт зарегистрирован, проводится проверка.