В Одессе евромайдановцы задержали вооруженных провокаторов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Евромайдан-Одесса», около 18.00 возле памятника начали собираться сторонники единой Украины.

«Неожиданно на площади появилась группа ребят, которые вытащили из сумки и попытались развернуть гербовый флаг Российской империи, - желто-бело-черный. Самооборона попыталась помешать это сделать, но они достали газовые баллончики и начали брызгать нашим ребятам в лицо», - рассказали в пресс-службе.

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В пресс-службе добавили, что несколько человек из группы неизвестных «пытались бить ногами своих же товарищей, а представители пророссийских СМИ начали фотографировать и снимать на камеру».

«Самооборона задержала 5 человек. У них при себе были 2 пистолеты, газовые баллончики - такие приспособления выдают правоохранителям, а также - петарды, ножи и другие атрибуты для нападения. Мы вызвали милицию, которая забрала неизвестных до Приморского райотдела... По Екатерининской улице подъехали две машины: черный «Мерседес», номер ВВ0015ВТ (с надписью «продается») и черный «Мицубиси» - номер ВН 0161ВО. И недалеко от нас около 20 сторонников России начали выгружать из машин щиты, металлические прутья, бить. Через некоторое время они получили команду отступить и уехали», - рассказали в пресс-службе.

Сейчас возле памятника Дюку находятся несколько сотен активистов, некоторые держат флаги Украины, несколько людей повязали на плечи желто-голубые полотнища. Они опасаются провокаций и обсуждают, как защитить город и себя от возможного нападения сторонников агрессии РФ.

Как сообщал УНИАН, в Одессе у памятника Дюку на Приморском бульваре активисты местного Євромайдану регулярно собираются на митинги.