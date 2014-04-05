Около 600 сепаратистов проводят митинг в Донецке, хотят разговора с Тарутой

Сейчас они направляются к зданию Донецкого городского совета. Они идут про презжей части улицы Артема и выкрикивают лозунги с требованием федерелизации. Шествие сопровождают сотрудники милиции. Они также дежурят возле горсовета.

Под горсоветом активисты покричали "референдум!" и направились к облсовету. Несколько десятков активистов в балаклавах и одежде цвета хаки.

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По состоянию на 14:55 около 300 протестующих у Донецкого областного совета. Они требуют чтобы к ним вышел представитель руководства милиции. Они угрожают правоохранителям и если их требование не будет ввполнено собираются пойти на штурм офиса "ИСД".

В 15:05 протестующие отправились к офису компании. Вслед за этим несколько автобусов милиции отъехали от облсовета. Вероятно правоохранители тоже направляются к офису "ИСД".

Около 300 участников пророссийского митинга пикетируют здание "ИСД", требуя, чтобы к ним вышел Сергей Тарута. К ним вышел представитель компании и заявил, что губернатор Тарута уже давно не имеет отношения к "ИСД". 3 человек пропустили в здание, они ведут переговоры. Митингующие заверяют, что не покинут площадь перед зданием пока не поговорят с губернатором.

Напомним, совладельцем "Индустриального союза Донбасса"("ИСД") явяется председатель Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута.