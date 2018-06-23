Украинская элита еще не доросла до уровня Конституции

Конституции Украины – 10 лет. Мы публикуем мнения людей, которые были непосредственно причастны к рождению Основного Закона, - Александра Лавриновича и Михаила Сироты.

Александр ЛАВРИНОВИЧ, автор Конституционного Договора, член рабочей группы Верховной Рады по разработке Конституции Украины:

ОНА ВЫШЕ РЕАЛИЙ СОВРЕМЕННОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО БЫТИЯ

Конституцию нужно не столько обсуждать, сколько выполнять...

К сожалению, один из устоявшихся в обществе стереотипов приписывает украинской Конституции какую-то неполноценность, из-за чего вроде бы в государстве имеются определенные проблемы. Могу это опровергнуть.

В Конституции действительно есть определенные моменты, которые нуждаются в усовершенствовании. Часть из них отображает положение дел, которое сложилось в 1996 году: не по всем вопросам можно было найти компромисс. Сегодняшняя редакция Конституции - это также фотография общества 2004 года - она отображает неравное соотношение тогдашних политических сил и профессионального конституционализма, который готовил соответствующие текстовые изменения. Но за всю историю человечества не было и никогда не будет совершенных законов, а конституций - тем более! Проблемы в Украине совсем не из-за этого.

Все зависит от того, насколько элита общества настроена на соблюдение правил, зафиксированных в Законах и Конституции. Ровно настолько же Конституция дает возможность решать вопросы развития общества, в том числе конфликтные.

Четкого соблюдения норм Конституции в Украине не было некогда. А последние месяцы вообще обогатили примерами, мягко говоря, не совсем корректных толкований Конституции.

Потому я не согласен с постановкой вопроса, что, мол, Конституция не стала полноценным общественным соглашением. Это является второстепенным. Главное то, что Конституция сегодня по своей сути, природе и характеру выше реалий современного политического бытия. И те, кто пытается ее критиковать, должны в действительности тщательнее ознакомиться с ее положениями. Основной Закон может изменяться, но действующий текст Конституции нуждается не столько в обсуждении, сколько в неуклонном выполнении. Основной Закон государства должен исполнять роль своеобразного Евангелия, особенно для политиков, государственных деятелей, государственных служащих.

Парламентская или все же президентская?

Основная идея политреформы заключалась в изменении модели государственного управления, перераспределении между ветвями и органами власти механизма прав и полномочий.

Эти изменения нужны. История конституционализма и государственного управления в разных странах показывает, что смешанные модели имеют успех только в недолгосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе более эффективными являются чистые модели.

Украине тоже нужно принять решение - в какую сторону двигаться. Либо к парламентской республике – как в подавляющем количестве стран Европы (исключение составляют лишь Франция и Польша, где действуют смешанные модели). Достаточно эффективной может быть и президентская форма управления. Но не образца 1996 года... Глава государства одновременно должен быть главой исполнительной власти, которую он формирует, он же ею руководит, организует ее работу и несет ответственность за эту ветвь власти. Такая модель работает в США, некоторое время она функционировала еще в нескольких странах.

Но для Украины более органичным и естественным является парламентская республика. Здесь даже можно вернуться к редакции программы Народного руха Украины 1989 года.

Кроме того, в государстве необходимо завершить изменения, которые касаются местного самоуправления. Потому что уже прошел период, когда Украину нужно было оградить от фрагментации, создать условия для ее ровного унитарного развития, а потому обосновывалась необходимость решать из центра региональные вопросы.

Сегодня Украине нужно обеспечить реальное местное самоуправление как на уровне общин, так и на уровне регионов. Я абсолютно одобряю подходы относительно полной ликвидации районных государственных администраций и относительно функций областных государственных администраций, которые должны осуществлять только контрольные функции как «государево око». И этот курс нуждается в одобрении конституционным большинством и последующих изменениях в Конституцию.

Законов до сих пор нет...

Вся государственная власть в Украине, бесспорно, должна быть поставлена в четкие, понятные рамки Закона. Не зря же в Конституции в нескольких статьях сказано о том, что все органы и должностные лица государственной власти действуют исключительно в рамках, на основании и путем, определенным законами Украины. 10 лет прошло, а законов таких нет. Потому и действуют на основании подзаконных актов.

9 лет работают рабочие группы. К сожалению, на протяжении этих лет и порядок постановки вопросов, и порядок для их решения определяли интересы разных групп. Они не дали возможности принять те законы в любой редакции. Постановить не прочь кого-то, а просто для того, чтобы на уровне закона нормировать деятельность органов власти, а также правила общественной жизни, общественного поведения разных субъектов, в том числе тех, которые представляют власть.

В Украине должны появиться законы о Президенте, Кабинете министров, министерствах, других органах исполнительной власти. Желательно иметь закон о государственной службе, которым можно нормировать деятельность всех, кто состоит на государственной службе – на милитарной, дипломатической, или в органах власти.

Кроме того, очень важно на уровне закона четко определить процесс принятия нормативных актов, поскольку это затрагивает каждого без исключения человека с момента его рождения и до его смерти. Это касается разнообразных правил, уставов, инструкций, и дальше - к решениям, которые принимаются на уровне местного самоуправления, государственных администраций, правительственных решений, министерских приказов, постановлений Кабмина, Указов и распоряжений Президента, законов Украины. Должна быть абсолютно прозрачная, четкая процедура, как эти нормативные акты должны рождаться, каким путем они должны вступать в силу и терять силу, как должны изменяться и как эти изменения будут вступать в силу, должна быть определенная иерархия норм между этими актами, а при наличии конфликта норм актов, какая из норм должна применяться.

Кроме того, нужно внедрить государственную регистрацию актов местного самоуправления. Местные общества имеют право принимать все, что считают нужным. Регистрация необходима для того, чтобы не принимались абсурдные с правовой точки зрения решения, которые конфликтуют с законами или даже с Конституцией. Я имел несчастье читать решения органов местного самоуправления, которые отменяют Конституционные нормы.

Некоторые из упомянутых законов, скажем, о Кабинете министров, о Президенте, уже несколько раз рассматривались в парламенте. И каждый раз, независимо от фамилии Президента, налагалось вето на любую их редакцию.

Но сегодня уже есть механизмы вступления в силу законов. После преодоления вето подпись Президента станет необязательной. Закон может вступить в силу и за подписью Председателя Верховной Рады. Это решено изменениями в Конституцию, в которых учтен опыт предыдущих лет.

Кстати, значительная часть данных законов перечислена в коалиционном соглашении. А следовательно, есть надежда, что наконец они будут приняты.

От редакции. Интересно, что сразу двое разработчиков Конституции в день ее принятия праздновали свои юбилеи. Владимиру Мусияке 28 июня 1996 года исполнилось 50 лет, Александру Лавриновичу – 40. Соответственно, нынешняя публикация О.Лавриновича выходит в день его 50-летия. Мы искренне поздравляем юбиляра.

Михаил СИРОТА, руководитель рабочей группы Верховной Рады по разработке Конституции Украины:

КОНСТИТУЦИЯ УКРАИНЫ ТАК И НЕ ВСТУПИЛА В СИЛУ

В чем заинтересованы финансово-промышленные группы

В 1996 году мы предусмотрели в тексте Конституции 49 конституционных законов, которые нужно было принять, чтобы она полностью вступила в силу, а власть стала ответственной перед обществом, перед народом, который делегирует ей властные полномочия.

Но из тех полсотни законов принята едва ли треть. Таким образом, сегодня мы не можем говорить, что Конституция вступила в силу.

Более того, на момент принятия Конституции свыше 60 процентов действующего законодательства той или иной мерой не соответствовали нормам Основного Закона. То, что Конституция, как в ней записано, имеет наивысшую юридическую силу, а все законы должны были быть приведены в соответствие с Основным Законом, эту проблему не решили. Ведь любой закон – это механизм, и если из него выдернуть одну или две статьи, чтобы он не слишком противоречил Конституции, то механизм просто разрушается.

Следовательно, у нас, с одной стороны – не внедренная полностью Конституция, с другой - не приведенное в соответствие с Конституцией законодательное поле. Но есть еще и третья сторона – в Украине продолжают приниматься законы, которые противоречат Конституции и друг другу. Самый яркий пример - это два кодекса: Хозяйственный и Гражданский. В первом из них определяются три формы собственности – государственная, частная и коллективная. Причем, что такое коллективная собственность, – не знает ни Конституция, ни Гражданской кодекс, в котором имеются лишь две формы собственности.

Следовательно, в настоящее время вокруг Конституции творится правовой хаос. Без сомнения, в этом хаосе заинтересованы власть имущие, которые в состоянии таким образом держать на крючке бизнес, действовать в интересах финансово-промышленных групп.

С принятием Основного Закона в государстве следовало систематизировать и гармонизировать законодательство, навести элементарный порядок, который отвечал бы положениям Конституции.

Это не было сделано. Вместо этого в декабре 2004 года провели еще и изменения в Конституцию.

Изменения 2004 года писались на колене

Могу утверждать, что изменения, внесенные в 2004 году в Конституцию, содержат юридические и политические ошибки. Ведь все делалось скомкано, писалось, как говорят, на колене.

Изменения эти настолько разрушили систему противовесов и сдерживаний между отдельными ветвями власти и Президентом, что в настоящее время практически невозможно обеспечить полноценное функционирование ни парламента, ни правительства – они не в состоянии эффективно работать.

Нужно опять прибегнуть к реорганизации самой Конституции, чтобы выйти из кризиса, в котором очутилась система государственного управления после 2004 года.

Потому что как бы там ни было, Конституция 1996 года функционировала как следует, действовали все ветви и механизмы государственной власти, все работало. После 2004-го начался конституционный хаос.

Например, глав областных госадминистраций назначает Президент, а исполнительную вертикаль вроде бы возглавляет премьер-министр. Таким образом, вертикаль власти получает два центра влияния, причем, как известно, это не всегда дружеские структуры. Но любая система, которая имеет два независимых центра управления, обречена на парализацию.

А что делать сейчас с органами местного самоуправления, где после выборов к власти пришли политические силы, оппозиционные к Президенту?

Некоторые из них, например, Луганский областной совет, вряд ли согласятся на „оранжевого” губернатора, назначенного из Киева. А это приведет к параличу исполнительной власти в регионах.

Я уже не говорю о таких пустяках, как формулировка наподобие „коалиция формируется на протяжении месяца”, чкоторые появились в Основном Законе после изменений 2004 года. В месяце, как известно, может быть 28, 29, 30 и даже 31 день.

Конституции 1996 года не дали нормально, в полном объеме работать. Мы с коллегами тогда, 10 лет тому назад, честно сделали свое дело. И никто не сможет нас упрекнуть, что это мы делали из каких-то корыстных мотивов, потому что тогда депутаты не были марионетками в руках небольшой группы руководства. Конституция 1996 года была принята в интересах общества, а не финансово-промышленных групп.

Страну ожидают катаклизмы?

Сегодня же даже рождение парламентской коалиции, предусмотренное изменениями в Конституции, идет чрезвычайно тяжело. А то, что тяжело рождается, в тяжелых муках вскоре и умрет.

Сейчас, по моему мнению, после фальсификации подсчета голосов на выборах 2006 года на всех уровнях, после изнасилования судебной системы в 2004 году, простого выхода из ситуации в Украине нет.

Социально-экономическая ситуация будет ухудшаться на конец года и, к сожалению, Украине придется пройти серьезные испытания, возможно, даже катаклизмы. Другого пути нет.