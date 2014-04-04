По делу о расстреле майдановцев не арестован ни один "беркутовец" из Донецка - глава областного МВД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на пресс-конференции начальник Главного управления МВД Украины в Донецкой области Константин Пожидаев.

«Сейчас на базе УМВД Украины в Донецкой области создан специальный батальон милиции особого назначения. В него вошли 175 сотрудников милиции. Была проведена аттестация сотрудников», - сказал Пожидаев, комментируя дальнейшую судьбу донецких «беркутовцев».

Читайте такжеОтчет об убийствах на Майдане: планировала ФСБ России, расстреливали "Альфа" и "Беркут"При этом он добавил, что «сейчас 145 человек несут службу по охране общественного порядка».

«Ни один человек из Донецкого гарнизона не арестован по данному делу (расстрел мирных протестующих в феврале на Майдане в Киеве - УНИАН)», - заявил Пожидаев.