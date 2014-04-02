У Королевской нет квартиры и машины, ее доход за прошлый год - 191 тысяча гривень - декларация

За прошлый год Наталья Королевская заработала всего 191 тысячу гривен.

Такая сумма указана в декларации о доходах Королевской, поданной в Центральную избирательную комиссию в пакете документов на регистрацию кандидатом в президенты и обнародованной на сайте ЦИК.

Зарплата экс-министра составила 191 тысячу гривень, дивиденды и проценты - всего 92 гривни.

Доход семьи Королевской составил более миллиона гривень.

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Земельные участки экс-министра составляют 2045 квадратных метра. При этом у Королевской нет квартир и домов. Но ее семья владеет квартирой площадью 264,1 квадратных метра.

Также у Королевской нет ни одного автомобиля, но семья владеет одним Mercedes.

На счете в банке находится чуть больге 2 тысяч гривень, а у семьи экс-министра - почти 719 тысяч. А на содержание имущества Королевская потратила 95 тысяч гривень.