Регионалы: Луценко дискредитировал Украину

Верховная Рада и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должны дать политическую оценку инцидента, который произошел между министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО и Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал народный депутат, член Партии регионов Ирина БЕРЕЖНАЯ.

«Считаю, что Верховная Рада и Президент Украины должны дать политическую оценку произошедшему, а генеральный прокурор еще и правовую, потому что эти действия можно квалифицировать в соответствии с Уголовным кодексом Украины», - сказала она.

Кроме того, И.БЕРЕЖНАЯ считает, что глава МВД должен подать в отставку. По ее словам, драка, совершенная министром внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО на заседании СНБО, - поступок, который полностью дискредитирует государственную власть Украины. “Он, вероятно, забыл, что на сегодняшний день не только «человек и гражданин», а еще и министр внутренних дел, главный милиционер страны, образец для всех представителей правоохранительных органов”, - сказала народный депутат. По словам И.БЕРЕЖНОЙ, не следует удивляться, если завтра любой милиционер начнет чинить самосуд, следуя примеру министра внутренних дел. «В цивилизованной стране уважающий себя министр уже должен был бы подать в отставку», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 января, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ распространил заявление, что "на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, в присутствии губернаторов и других высоких должностных лиц, министр внутренних дел ЛУЦЕНКО, не имея аргументов в дискуссии и потеряв контроль над собой, по-варварски набросился на мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО". "Такое дикарское поведение – позор для всей Украины. Я не позволю дикарям устраивать в столице и в стране такое "беззаконие" и обязательно доведу уголовное дело до конца. Этого господина (Ю.ЛУЦЕНКО) ожидает или психушка, или тюрьма", - заявил Л.Черновецкий.

После этого Ю.ЛУЦЕНКО рассказал, что на заседании СНБО, не называя конкретных фамилий, он говорил об огромном количестве столичной земли, которая незаконно распределяется Киевсоветом, и что Генеральная прокуратура Украины должна не просто подавать протесты на конкретные решения Киевсовета, но и налагать арест на эти земли. По словам Ю.ЛУЦЕНКО, после того, как все присутствующие на СНБО согласились с предложением относительно создания общих групп из представителей ГПУ, МВД и СБУ для проверки законности отведения земель в Киеве, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил: “ЛУЦЕНКО, Виктор Андреевич, требовал у меня землю якобы для милиционеров, и если я не дам, – обещал арестовать моего сына”.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что это откровенная ложь, и что по окончанию СНБО, когда Президент Украины ушел, он заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ, что тот “лгун и просто подлюга, и так нормальные люди не поступают”.

“После этого, - сказал министр, - господин ЧЕРНОВЕЦКИЙ коварно ударил меня по колену”. В ответ, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, он дал Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ пощечину – “мужскую, открытую”.

“Я не собираюсь извиняться, я поступил как человек, как гражданин, как ЛУЦЕНКО”, - заявил министр внутренних дел.