Президент ВБ: украинский кризис может оказать влияние за пределами страны

"У нас давние отношения с Украиной, и мы стараемся сделать все возможное для того, чтобы помочь ее властям в проведении экономических реформ", - сказал он в эфире телекомпании CNN.

По его словам, главная "задача ВБ заключается в том, чтобы оказать поддержку в стабилизации ситуации с экономической точки зрения", передает ИТАР-ТАСС. Он считает это важным, "поскольку усиление нестабильности будет оказывать влияние далеко за пределами Украины".

Джим Ён Ким уверен, что нынешние власти в Киеве имеют "по-настоящему впечатляющую программу реализации реформ". Он также напомнил, что "более, чем за 20 лет ВБ инвестировал в украинскую экономику 10 млрд долларов".

"Наш нынешний портфель составляет 3,5 млрд долларов, и мы обещали выделить еще 3 млрд долларов. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы помочь этому правительству в осуществлении реформ и в защите беднейших слоев населения, которые выражают наибольшую обеспокоенность", - сказал президент Всемирного банка.