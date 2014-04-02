Президент ВБ: украинский кризис может оказать влияние за пределами страны
Экономическая нестабильность на Украине может "оказать влияние далеко за пределами" этой страны. Такое мнение высказал во вторник президент Всемирного банка (ВБ) Джим Ён Ким.
"У нас давние отношения с Украиной, и мы стараемся сделать все возможное для того, чтобы помочь ее властям в проведении экономических реформ", - сказал он в эфире телекомпании CNN.
По его словам, главная "задача ВБ заключается в том, чтобы оказать поддержку в стабилизации ситуации с экономической точки зрения", передает ИТАР-ТАСС. Он считает это важным, "поскольку усиление нестабильности будет оказывать влияние далеко за пределами Украины".
Джим Ён Ким уверен, что нынешние власти в Киеве имеют "по-настоящему впечатляющую программу реализации реформ". Он также напомнил, что "более, чем за 20 лет ВБ инвестировал в украинскую экономику 10 млрд долларов".
"Наш нынешний портфель составляет 3,5 млрд долларов, и мы обещали выделить еще 3 млрд долларов. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы помочь этому правительству в осуществлении реформ и в защите беднейших слоев населения, которые выражают наибольшую обеспокоенность", - сказал президент Всемирного банка.