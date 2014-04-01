ЦИК зарегистрировал Гриценко, Королевскую и Богомолец кандидатами на пост президента Украины

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление сегодня на заседании проголосовали 15 членов ЦИК.

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Как сообщал УНИАН, Гриценко, в соответствии с решением “Гражданской позиции” о выдвижении его кандидатом на пост президента, подал документы в ЦИК 29 марта.

Гриценко, а также Богомолец и Королевская подали полный пакет документов, включая справку о внесении им денежного залога в размере 2,5 млн грн.