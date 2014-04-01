ВР не поддержала назначения Полторака командующим Нацгвардии

Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления о назначении Степана Полторака на должность командующего Национальной гвардии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали лишь 208 из 281 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале. Как сообщал УНИАН, и.о. президента Украины Александр Турчинов 19 марта зарегистрировал в ВР проект постановления, которым предлагал назначить Полторака командующим Национальной гвардии.

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