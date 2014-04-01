ВР не поддержала назначения Полторака командующим Нацгвардии
11:27, 01 апреля 2014Политика
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Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления о назначении Степана Полторака на должность командующего Национальной гвардии Украины.
ВР не поддержала назначение Полторака командующим Нацгвардии
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали лишь 208 из 281 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.
Как сообщал УНИАН, и.о. президента Украины Александр Турчинов 19 марта зарегистрировал в ВР проект постановления, которым предлагал назначить Полторака командующим Национальной гвардии.
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