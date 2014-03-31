ЦИК зарегистрировала Порошенко кандидатом в президенты Украины

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление проголосовали 14 членов ЦИК.

Как сообщал УНИАН, Порошенко подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом на пост президента 29 марта. Он принес полный пакет документов , включая те, которые подтверждают внесение им денежного залога в размере 2,5 млн грн.Читайте такжеЦИК зарегистрировала Тимошенко кандидатом в президенты Украины

29 марта съезд "УДАРа" поддержал кандидатуру Порошенко на пост президента. Лидер партии "УДАР" Виталий Кличко убежден, что Порошенко должен стать единым кандидатом от демократических сил на пост президента. Сам Кличко принял решение баллотироваться на пост мэра Киева.