Кличко и Порошенко пришли на траурное Вече

Лидер фракции УДАР Виталий Кличко и народный депутат Петр Порошенко пришли на Майдан Незалежности, где продолжается траурное Вече памяти Героев Небесной сотни.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время политики не выступают со сцены, а просто общаются с гражданами, выслушивая их советы и выражая свои мнения, отвечают на вопросы людей.

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На данный момент в траурном вече принимает участие свыше 5 тысяч человек, однако люди продолжают прибывать на главную площадь столицы.