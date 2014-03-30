Кличко и Порошенко пришли на траурное Вече
14:17, 30 марта 2014Политика
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Сейчас в траурном Вече принимает участие свыше 5 тысяч человек.
Кличко и Порошенко посетили траурное Вече / REUTERS
Лидер фракции УДАР Виталий Кличко и народный депутат Петр Порошенко пришли на Майдан Незалежности, где продолжается траурное Вече памяти Героев Небесной сотни.
Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время политики не выступают со сцены, а просто общаются с гражданами, выслушивая их советы и выражая свои мнения, отвечают на вопросы людей.
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На данный момент в траурном вече принимает участие свыше 5 тысяч человек, однако люди продолжают прибывать на главную площадь столицы.
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