Кличко и Порошенко пришли на траурное Вече

14:17, 30 марта 2014
Политика
5 0

Сейчас в траурном Вече принимает участие свыше 5 тысяч человек.

REUTERS

Лидер фракции УДАР Виталий Кличко и народный депутат Петр Порошенко пришли на Майдан Незалежности, где продолжается траурное Вече памяти Героев Небесной сотни.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время политики не выступают со сцены, а просто общаются с гражданами, выслушивая их советы и выражая свои мнения, отвечают на вопросы людей. 

Читайте такжеПартия "УДАР" поддержала кандидатуру Порошенко на пост президента

На данный момент в траурном вече принимает участие свыше 5 тысяч человек, однако люди продолжают прибывать на главную площадь столицы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter