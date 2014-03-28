Лукашенко о Крыме: Почему не сражались, если это ваша земля?

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что своими действиями украинские власти признали, что Крым - не территория Украины.

Об этом он сказал в интервью Шустер Live.

"Да, действительно, де-факто (Крым - УНИАН) это территория России. Более того, практически своими действиями нынешнее руководство Украины признало, что это не их территория. Почему ушли? Почему вывели военных оттуда?", - отметил Лукашенко.

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Президент Беларуси выразил удивление тем, что Украина не сражалась за Крым, если считает, что это ее земля, что не защищала свою землю.

"Я в страшном сне представляю себе, что это могло произойти с Беларусью", - подчеркнул он.

Видео SavikShusterStudio