Лукашенко о Крыме: Почему не сражались, если это ваша земля?
Президент Беларуси удивлен тем, что Украина не сражалась за свою землю.
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что своими действиями украинские власти признали, что Крым - не территория Украины.
Об этом он сказал в интервью Шустер Live.
"Да, действительно, де-факто (Крым - УНИАН) это территория России. Более того, практически своими действиями нынешнее руководство Украины признало, что это не их территория. Почему ушли? Почему вывели военных оттуда?", - отметил Лукашенко.
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Президент Беларуси выразил удивление тем, что Украина не сражалась за Крым, если считает, что это ее земля, что не защищала свою землю.
"Я в страшном сне представляю себе, что это могло произойти с Беларусью", - подчеркнул он.
Видео SavikShusterStudio