От 30 до 100 тысяч военных ждут приказа Путина атаковать Украину - СМИ США

В Госдепартаменте США убеждены, что войска России ждут только приказа Путина, чтобы начать наступление.

Американская газета The Daily Beast пишет, что в Вашингтоне знают о силах, которые Кремль сосредоточил у границ соседней страны. По разным оценкам, к вторжению в Украину готовы от 30 тысяч до 100 тысяч солдат. Однако американские чиновники не могут четко определить намерения президента России Владимира Путина, передает ТСН.

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"Мы постоянно оцениваем, как много солдат возле границ Украины, и мы постоянно говорим об этом с украинской стороной. Мы обеспокоены пребыванием десятков тысяч российских солдат, которые в любой момент могут начать войну. Призываем Москву не делать этого", - сказала пресс-секретарь Госдепартамента США Мари Харф.

В американском ведомстве также считают, что все зависит от личного приказа президента Владимира Путина. Солдаты на границе, похоже, собрались долго здесь стоять, поскольку они поставили полевой госпиталь и построили некоторые временные фортификационные сооружения. Но они могут сняться с места и пойти в наступление лишь по приказу Путина.

Другое американское издание The Foreign Policy объясняет не понимание Вашингтона действий Кремля тем, что в распоряжении аналитиков ЦРУ очень мало данных радиоэлектронной разведки. К тому же, у американских военных до сих пор нет видео непосредственно с мест дислокации российской армии. Беспилотникам пока не удалось отснять такие материалы. Все, на что аналитики могут пока рассчитывать - это фотографии со спутников.

"Похоже, россияне взяли пример с Усамы бен Ладена и пользуются услугами курьеров для передачи информации. Они придерживаются строгой дисциплины, чтобы защитить коммуникации", - считает бывший офицер Разведывательного командования сухопутных войск США Джолел Гардинг.

Президент США Барак Обама заявил, что наращивание Россией войск на границе Украины является экстраординарным и призвал Москву отвести свои вооруженные силы.

"Вы видели войска, которые накапливаются вдоль границы под видом военных учений... Но это не то, что Россия делает обычно", - цитирует слова Обамы американским телеканалам ВВС.

Такое поведение, по словам Обамы, может быть всего лишь стремлением Москвы запугать Украину, но и может свидетельствовать о других действиях. "Вполне возможно, что у них есть дополнительные планы", - цитирует Обаму theinsider.ua.

Комментарии Обамы прозвучали в конце его визита в Европу, США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Япония и Канада предостерегли Россию, что против нее могут ввести дополнительные санкции, если Москва будет предпринимать дальнейших мер, чтобы дестабилизировать Украину.

В российском МИДЕ опровергли военную угрозу со стороны Москвы для Украины.