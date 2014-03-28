В Днепропетровске составили «черный список» претендентов на международные санкции. В «черный список» чиновников Днепропетровской области, против которых должны быть применены международные санкции, внесено 18 человек. Об этом сегодня сообщили в штабе национальной защиты в регионе, сообщает Радио Свобода.

По данным штаба, список передали в Конгресс США, чтобы этим гражданам запретили въезд в США, отменили их американские визы, арестовали имущество и заморозили банковские счета на территории США.

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Также штаб требует расследовать их действия на международном уровне. «Мы, община Днепропетровской области, представители международных, всеукраинских, областных и местных неправительственных организаций и инициативных групп, просим вас ввести санкции против ряда украинских чиновников, ответственных за насилие и преступления против человечности в течение периода массовых протестов в Днепропетровске, особенно 26 января 2014 года», - говорится в сообщении.

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26 января 2014 года во время мирной акции протеста, которую проводили граждане Днепропетровска под облгосадминистрацией, 28 человек были жестоко избиты, задержаны и помещены под стражу, некоторые из них провели в тюрьме и под домашним арестом больше месяца.

В «черный список» вошли:

Олег Царев, депутат Верховной Рады Украины

Евгений Удод, председатель Днепропетровского областного совета

Иван Ступак, депутат Верховной Рады Украины

Дмитрий Колесников, бывший председатель Днепропетровской ОГА

Александр Вилкул, бывший вице-премьер-министр Украины

Иван Куличенко, городской глава Днепропетровска

Николай Бибик, судья

Анатолий Крупский, заместитель председателя Днепропетровской ОГА

Игорь Цыркин, депутат Верховной Рады Украины

Виктор Бутковский, депутат Верховной Рады Украины

Александр Момот, депутат Верховной Рады Украины

Евгений Морозенко, депутат Верховной Рады Украины

Яков Безбах, депутат Верховной Рады Украины

Александр Сальков, генеральный директор Ингулецкого горно-обогатительного комбината

Андрей Левицкий, генеральный директор Северного горно-обогатительного комбината

Константин Федин, генеральный директор Южного горно-обогатительного комбината

Павел Тимошенко, генеральный директор Центрального горно-обогатительного комбината

Даниил Волович, исполнительный директор Федерации дзюдо Украины.