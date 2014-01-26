В противостояниях возле Днепропетровской ОГА в воскресенье пострадало 6 журналистов

Как передает корреспондент УНИАН, о пострадавших операторах и журналистке местного ”34 телеканала” сообщили журналисты на сайте канала.

«Оператор Сергей Кочет получил ранение в спину из травматического оружия, у оператора Даниила Петеримова травма руки. Журналист Наталья Светлова получила ушибы и ссадины от ударов палками. Кроме того, нападающие разбили камеру нашей съемочной группы», - говорится на сайте ”34 телеканала”.

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Еще один оператор центрального канала получил ранение шеи от удара камнем от «титушек».

Журналисту газеты «Вести» Ярославу Маркину «титушки» разбили ноутбук на глазах сотрудников милиции.

В здании облгосадминистрации, «титушки» угрожали журналистке газеты «Урядовый курьер» Наталье Беловицкой.

«Я делала фото в зале ОГА где «титушки» переодевались. Они вошли как раз в зал, увидели меня, обступили, забрали, обыскали и порвали сумку. Искали фотоаппарат. Стали грязно ругаться. Пригрозили взять меня за ноги и вытрусить с меня флешку. Пришлось отдать», - рассказала Беловицкая.

Журналистка отметила, что ее обращения к начальникам милиции результатов не дало.

«Никто не пошел сразу разбираться. Сказали написать заявление в райотдел. Руководитель пресс-службы ОГА пообещала возместить стоимость сумки», - отметила Беловицкая. В понедельник журналисты намерены обратиться в милицию.

Как сообщал УНИАН, сегодня в результате противостояния участников Народного вече, милиции и «титушек» у стен Днепропетровской областной государственной администрации пострадало 10 человек, четверо госпитализированы.

Более 2 тысяч участников Народного вече в Днепропетровске, решивших пикетировать областную государственную администрацию, встретили порядка 200 молодых людей спортивной внешности с палками и желтыми повязками на рукавах, которые начали забрасывать пикетчиков дымовыми шашками.