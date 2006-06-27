Как победа украинских футболистов отразилась на фондовом рынке

Победа сборной Украины по футболу на проходящем сейчас Чемпионате мира оказала значительное влияние на результаты торговой сессии в ПФТС 27 июня. Об этом УНИАН сообщила брокер компании Concorde Capital Анастасия НАЗАРЕНКО.

Комментируя общий объем на торгах 27 июня, который составил всего 10,69 млн. грн., брокер отметила, что кроме начавшегося сезона отпусков и не до конца определенной политической ситуации на торги значительно повлияла победа сборной Украины по футболу на Чемпионате мира и выход ее в следующий раунд соревнований.

«Радость болельщиков из числа участников фондовых торгов была настолько велика, что на время они позабыли о фондовой торговле», - сказала А.НАЗАРЕНКО.