Обама ждет от Украины стабильного правительства

Об этом заявил 27 марта президент США Барак Обама по завершении переговоров с премьер-министром Италии Маттео Ренци, пишет ИТАР-ТАСС.

При этом американский лидер признал, что "демократический процесс требует немалых ресурсов".

"Мы сделаем все, чтобы поддержать украинский народ. Но лучше не обещать того, что в итоге не сможешь выполнить. Мы ждем от Украины устойчивого правительства, независимых выборов и экономической программы, которая будет учитывать интересы всей страны. И это требует больших ресурсов и со стороны США, и со стороны Европы", - сказал Обама.

Он также приветствовал решение МВФ о выделении пакета помощи Киеву, который позволит "обеспечить рост и проведение структурных реформ".

Разница в расходах США и Европы на оборону слишком велика, заявил Обама.

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"Можно сокращать расходы на оборону, но есть обязательства, которые нужно соблюдать, если страна хочет оставаться партнером по НАТО. Разница расходов США и ЕС в рамках НАТО становится слишком заметной", - сказал Обама.

Он отметил, что США тратят 3% своего ВВП на оборону, во многом охватывающую и европейский регион, тогда как ЕС - 1% ВВП.

"Понятно, что есть страны менее крупные, с меньшими возможностями, но нужно сделать так, чтобы все платили свою квоту", - считает американский президент.