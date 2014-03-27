Возле ВР собрались более тысячи человек, которые плотно подошли к зданию
21:15, 27 марта 2014Политика
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Возле Верховной Рады собрались более 1000 человек, которые очень плотно подошли к зданию.
Как передает корреспондент УНИАН, в самом здание парламента охрана собралась у дверей со щитами и огнетушителями.
По некоторым данным, планируется штурм здания парламента .
В настоящее время почти все народные депутаты покинули помещение на ул. Грушевского, 5, и вышли через подвал в через другое помещение на Грушевского.
В здании на Грушевского, 5, находятся журналисты и охрана.
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