Возле ВР собрались более тысячи человек, которые плотно подошли к зданию

Как передает корреспондент УНИАН, в самом здание парламента охрана собралась у дверей со щитами и огнетушителями.

По некоторым данным, планируется штурм здания парламента .

В настоящее время почти все народные депутаты покинули помещение на ул. Грушевского, 5, и вышли через подвал в через другое помещение на Грушевского.

В здании на Грушевского, 5, находятся журналисты и охрана.