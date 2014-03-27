Украина вручила ноту Казахстану из-за заявлений Назарбаева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис

Он сообщил, что 26 марта в МИД был вызван советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Украине Аргин Оспанов.

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“Первым заместителем министра иностранных дел Украины Наталией Галибаренко казахстанской стороне была вручена нота, в которой выражена обеспокоенность содержанием заявления президента Республики Казахстан относительно событий в Украине, сделанного 25 марта на брифинге в Гааге”, - сказал Перебийнис.

В частности, было отмечено, что они идут в разрез с общепринятыми нормами международного права и позицией большинства стран мира, противоречат партнерским отношениям между двумя странами и не являются приемлемыми для украинской стороны.

Как известно, 25 марта на брифинге в Гааге Назарбаев сказал, что задачей для Украины является проведение выборов, что позволит вернуть ситуацию в правовое поле. «Следует избрать законного президента, парламент и легитимное правительство. Затем на этой основе необходимо провести мирные переговоры и совместно выйти из сложившейся ситуации», - сказал он.