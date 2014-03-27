Несколько сот человек продолжают митинговать под ВР
16:11, 27 марта 2014Политика
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У здания Верховной Рады остаются несколько сот митингующих, которые собрались здесь еще перед началом утреннего заседания парламента.
Под ВР продолжается митинг
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас они опять плотно скопились возле главного входа в здание ВР.
Участники акции держат флаги Украины и плакаты с надписями “Нет утилизационному сбору”.
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Также они периодически скандируют: “Утилизация!”.
Заседание парламента должно продолжиться в 16.00 по рассмотрению экономических законопроектов.
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