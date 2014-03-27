Несколько сот человек продолжают митинговать под ВР

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас они опять плотно скопились возле главного входа в здание ВР.

Участники акции держат флаги Украины и плакаты с надписями “Нет утилизационному сбору”.

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Также они периодически скандируют: “Утилизация!”.

Заседание парламента должно продолжиться в 16.00 по рассмотрению экономических законопроектов.