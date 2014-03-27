Турчинов обсудил с Фюле оккупацию Россией Крыма



Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

По словам Турчинова, новая власть получила чрезвычайно негативное наследство от предшественников: «в стране была полностью разрушена экономика и система исполнительной власти».

«Мы предпринимаем системные шаги на пути стабилизации ситуации», - сказал он, прибавив, что несмотря на агрессию Российской Федерации, которая стала на пути развития, Украина не прекратит своего движения на пути демократизации, реформирования и вхождения в «семью европейских стран».

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В этом контексте Стороны согласились, что следующим шагом после подписания Соглашения об ассоциации должно быть «создание безвизового режима для украинцев».

В свою очередь, Фюле подчеркнул, что «своим поведением президент Путин атаковал базовые принципы мировой системы безопасности и стабильности».

«Мы настроены на то, чтобы тесно сотрудничать с Украиной, чтобы помешать ему сделать еще большие ошибки», - прибавил он.