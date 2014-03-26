У Украины нет времени на «медовый месяц» в отношениях с ЕС – еврокомиссар

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил еврокомиссар по финансовым вопросам и бюджету Янош Левандовский сегодня в Киеве на расширенном заседании Кабинета министров.

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«Я увидел господина Яценюка впервые. Но я уже почувствовал, что он не настроен тратить время лишь на церемонии, а готов приобщаться к конкретным действиям», - сказал еврокомиссар.

«Мы встретимся с представителями министерств, ведомств, Национального банка, и мы четко понимаем, какие усилия еще нужно приложить, чтобы принять чрезвычайные меры относительно предоставления помощи Украине в рамках программы европейской политики соседства уже в текущем году. У правительства Яценюка не осталось времени для того, чтобы его упустить, это не медовый месяц. И поэтому мы не можем тратить время, и мы должны сконцентрировать усилия на реформировании этой прекрасной страны”, - подчеркнул Левандовский.

На это выступление Яценюк отреагировал следующим образом: “У нас уже был период, но не медовый месяц, а месяц ада”.