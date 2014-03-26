Обама: Планов по приему Украины в НАТО пока нет

Президент США Барак Обама заявил, что у Североатлантического альянса нет планов, касающихся скорого приема в свои ряды Украины и Грузии, и признал, что причиной неподачи Киевом заявки на вступление в НАТО является желание не раздражать Россию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Обама заявил на пресс-конференции после завершения саммита США-ЕС.

"Нет скорых планов распространить членство в НАТО (на Украину и Грузию). Я знаю, что Россия выражала мнение против членства в НАТО. Одной из причин, почему Украина не подала заявку на членство в НАТО, являются ее сложные отношения с Россией. Не думаю, что это скоро изменится", - сказал Обама.

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"У нас есть обязательства, которые включают и военные обязательства, относительно членов НАТО. Что касается не членов НАТО, то мы оказываем нашу поддержку, основанную на нашей вере в принципы и идеалы, которые важны не только для Европы, но и для целого мира, - включительно с территориальной целостностью и суверенитетом", - добавил Обама.

По словам американского лидера, США готовы поддерживать Украину в проведении выборов, помогать ей экономически и пытаться продолжать изолировать Россию в ответ на действия Москвы в Крыму.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил во время визита в Брюссель после избрания на должность, что членство Украины в НАТО не стоит в повестке дня временного правительства Украины.