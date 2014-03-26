Из-за военных маневров РФ самолету Air France пришлось изменить маршрут - СМИ

Самолет авиакомпании Air France, совершавший рейс из Шанхая в Париж, был вынужден изменить маршрут из-за неожиданного закрытия части воздушного пространства России в связи с военными маневрами.

Об этом сообщает польское информационное агентство РАР, которое замечает, что нет информации о том, связаны ли эти маневры россиян с активностью военных вблизи границ Украины.

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"Самолет с 495 пассажирами и 22 членами экипажа был вынужден приземлиться в Гамбурге, поскольку из-за изменения курса имел мало топлива для того, чтобы долететь в Париж", - отметила авиакомпания.