Власть обещает выборы без злоупотреблений админресурсом

Об этом говорится в его обращении, которое транслировал телеканал “Рада”.

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Турчинов подчеркнул: “Мы сделаем все, чтобы эти выборы были честными, прозрачными, демократическими. Я обеспечу, чтобы ни один чиновник - ни центрального уровня, ни регионального уровня - не имел возможности влиять на результаты этих выборов, или влиять на ваше мнение”.

При этом он подчеркнул: “Мы заблокируем любое административное давление на вас”.

Турчинов подчеркнул: “Мы не позволим, чтобы ни одна бюджетная копейка не была использована в политической борьбе”. При этом он выразил надежду, что “украинцы изберут президента, достойного их доверия”.