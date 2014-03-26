Силовики стреляли по активистам Майдана из неоплаченного оружия

Госказначейство, по платежному поручению МВД, задолжало КНВО "Форт" за изготовленную и поставленную продукцию 18,431 млн гривень.

Об этом говорится в обращении Казенно научно-производственного объединения "Форт" МВД Украины, сообщает Экономическая правда.

"По состоянию на 13.03.2014 года в Госказначействе Украины остаются без исполнения платежные документы на сумму 18,431 млн гривень", - говорится в обращении.

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Согласно сообщению, "КНВО "Форт" на сегодняшний день исчерпало все свои внутренние финансовые ресурсы.

Напомним, КНВО "Форт" МВД специализируется на разработке и серийном изготовлены стрелкового оружия, боеприпасов к нему и средств спецназначения для нужд силовых структур.