Турчинов назначил Ягуна заместителем главы СБУ

18:34, 24 марта 2014
Политика
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И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов назначил Виктора Ягуна заместителем председателя Службы безопасности Украины.

Олександр Турчинов / REUTERS

Текст соответствующего указа размещен на сайте и.о. президента.

Другими указами Александр Турчинов назначил Сергея Ратиев руководителем Управления СБУ в Винницкой области, а Александра Шмитька - в Запорожской области.

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