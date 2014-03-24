Турчинов назначил Ягуна заместителем главы СБУ

И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов назначил Виктора Ягуна заместителем председателя Службы безопасности Украины.

Текст соответствующего указа размещен на сайте и.о. президента. Другими указами Александр Турчинов назначил Сергея Ратиев руководителем Управления СБУ в Винницкой области, а Александра Шмитька - в Запорожской области.

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