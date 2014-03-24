Турчинов назначил Ягуна заместителем главы СБУ
18:34, 24 марта 2014Политика
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И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов назначил Виктора Ягуна заместителем председателя Службы безопасности Украины.
Александр Турчинов / REUTERS
Текст соответствующего указа размещен на сайте и.о. президента.
Другими указами Александр Турчинов назначил Сергея Ратиев руководителем Управления СБУ в Винницкой области, а Александра Шмитька - в Запорожской области.
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