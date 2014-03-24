В Одессе на Привозе оркестр исполнил гимн ЕС

03:44, 24 марта 2014
Политика
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Музыканты Одесского национального филармонического оркестра под управлением Хобарта Эрла устроили флеш-моб прямо на  местном рынке Привоз.

Одесса, гимн ЕС / Культурометр

Эрл вместе с музыкантами и певцами, незаметно пробрались в рыбный ряд рынка «Привоз» и исполнили гимн Европейского союза - «Оду к радости» Бетховена

Музыканты таким образом поддержали единство Украины.

После того, как оркестр закончил играть, зрители встретили музыкантов бурными овациями.

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