В Одессе на Привозе оркестр исполнил гимн ЕС
03:44, 24 марта 2014Политика
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Музыканты Одесского национального филармонического оркестра под управлением Хобарта Эрла устроили флеш-моб прямо на местном рынке Привоз.
В Одессе на Привозе оркестр исполнил гимн ЕС / Культурометр
Эрл вместе с музыкантами и певцами, незаметно пробрались в рыбный ряд рынка «Привоз» и исполнили гимн Европейского союза - «Оду к радости» Бетховена
Музыканты таким образом поддержали единство Украины.
После того, как оркестр закончил играть, зрители встретили музыкантов бурными овациями.
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