В Одессе на Привозе оркестр исполнил гимн ЕС

Эрл вместе с музыкантами и певцами, незаметно пробрались в рыбный ряд рынка «Привоз» и исполнили гимн Европейского союза - «Оду к радости» Бетховена

Музыканты таким образом поддержали единство Украины.

После того, как оркестр закончил играть, зрители встретили музыкантов бурными овациями.