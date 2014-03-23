Весь состав Севастопольского военно-морского лицея отказался присягать России

Об этом LB.ua сообщил источник в Военно-морском лицее.

В лицее состоялось собрание, на котором вице-адмирал РФ Александр Федотенко агитировал давать присягу Российской Федерации. Несмотря на это, весь присутствующий состав лицея подтвердил свою присягу Украине и отказался поднимать над лицеем флаг РФ.

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После чего им объявили, что после окончания учебного года весь личный состав будет уволен из лицея, а желающие смогут продолжить учебу в кадетском президентском корпусе РФ. Те, кто не захочет служить РФ, будут отправлены в Украину для дальнейшего обучения в других военных лицеях страны.

До 24 марта военно-морской лицей в Севастополе реорганизуют в кадетский президентский корпус РФ. 22 лицеиста из 99 уже устроились в другие лицеи.