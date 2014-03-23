Украинские десантники возвращаются из Крыма к постоянному месту дислокации

Согласно сообщению, в феврале этого года десантники прибыли в расположение 36-й отдельной бригады береговой обороны Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в пгт Перевальное для участия в плановых совместных учениях с войсками береговой обороны.

«В настоящее время определённые личным составом задачи выполнены и они возвращаются к месту постоянной дислокации», - процитировала пресс-служба заместителя командира 36-й отдельной бригады береговой обороны по работе с личным составом подполковника Валерия Бойко.

"Во время событий на территории Крыма десантники «стали активными участниками обороны военного городка, продемонстрировав образцовое мужество, выдержку и патриотизм», - отметили МОУ.

Как сообщал УНИАН, 1 марта 2014 года Совет федерации России единогласно принял предложение Президента РФ Владимира Путина о введении войск в Украину.Читайте такжеКомандир части в Перевальном не отдавал приказа сдаться оккупантам

При этом с 27 февраля вооруженные люди без опознавательных знаков блокировали и захватывали военные, приграничные и государственные объекты в Крыму.

2 марта Неизвестные вооруженные люди заблокировали 36-ю отдельную бригаду береговой обороны Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины, которая базируется поблизости пгт Перевальное в Крыму.

Военнослужащие 36-й отдельной бригады береговой обороны в течение трех недель не прекращали сопротивление российским военным.