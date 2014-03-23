Украина не допустит просрочки платежей по внешним обязательствам – Яценюк

Об этом, открывая заседание правительства, заявил премьер-министр Украины Арсенй Яценюк, передает корреспондент УНИАН.

Читайте такжеЯценюк: МВД должно принимать решительные меры по борьбе с бандитизмом и коррупцией

«Сейчас мы с нашими западными партнерами делаем все шаги для того, чтобы не допустить задержек по внешним выплатам, не допустить просрочек по социальным выплатам. Хотя ситуация очень сложная», - сказал глава правительства.

Ранее Яценюк отмечал, что ожидает стабилизации экономической ситуации в течение 2014 года и роста экономики Украины с 2015 года. Сейчас, по словам Яценюка, главная задача - "не упасть".

По данным Министерства финансов, Украина в январе-феврале погасила 1 млрд долл обязательств по государственному долгу, и до конца года остается заплатить 9 млрд долл.