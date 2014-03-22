Кличко призывает ООН срочно ввести на территорию Крыма наблюдателей и миротворцев

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УДАРа.

«Мы призывает ООН и ОБСЕ срочно ввести на территорию полуострова Крым наблюдателей и миротворцев, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы. Кроме того, необходимо срочно созвать заседание СНБО для принятия конкретных решений о выведении военных и их семей в места временной дислокации вне Крыма», - заявил Кличко.

”Действия российской стороны, которая блокирует наших военных, которая штурмует украинские объекты, которая прибегла к незаконной аннексии украинской территории, являются недопустимыми. Поэтому мы обращаемся к странам-гарантам безопасности Украины по Будапештскому протоколу, ко всему мировому сообществу с призывом возобновить действие международного права и принудить Россию к выведению войск”, - заявил Кличко.

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Лидер ”УДАРа” убежден, что ООН и ОБСЕ срочно должны ввести на территорию полуострова Крым наблюдателей и миротворцев. ”Неотложной задачей наблюдателей и миротворцев является создание гуманитарного коридора для выведения из Крыма украинских военных, их семей и всех, кто вынужден покинуть полуостров. Международные наблюдатели и миротворцы могли бы использовать для своей деятельности украинские военные объекты”, - подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что миссия наблюдателей и миротворцев должна также не допустить этнических чисток и нарушения прав крымских татар, украинцев и других народов на полуострове, и остаться в Крыму до полной демилитаризации его территории.