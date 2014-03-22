Джемилев обещает "сюрприз" оккупантам, если его не пустят в Крым
Экс-глава Меджлиса крымских татар Джемилев заявляет, что обязательно будет в Крыму, даже если его не пустят.
Народный депутат Украины, бывший председатель Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявляет, что обязательно будет в Крыму, даже если его не будут пускать российские войска.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Джемилев сказал на пресс-конференции в Украинском кризисном медиа-центре.
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При этом он не исключил, что в случае, если он не будет допущен на территорию Крыма, он сделает сюрприз оккупантам.
«Какими будут мои действия, если меня туда не пустят, пусть пока что будет тайной и сюрпризом для оккупационной власти. Не будем давать им возможности подготовиться», - сказал Джемилев и заверил, что ”однозначно, обязательно будет в Крыму”.